Pisilli all’intervallo | Gasperini ci ha detto di continuare così Dobbiamo entrare nella ripresa come nel primo tempo

All’intervallo del match all’Olimpico, Pisilli ha riferito di aver ricevuto istruzioni da Gasperini, che ha invitato la squadra a mantenere lo stesso atteggiamento del primo tempo. Prima dell’inizio della ripresa, il giocatore ha condiviso le parole del tecnico, sottolineando la volontà di entrare in campo con la stessa determinazione. La comunicazione tra allenatore e squadra si è concentrata sulla continuità delle prestazioni fino a quel momento.