Vittoria contro l' Avellino Inzaghi elogia il gruppo | Dobbiamo continuare così non dovremo avere rimpianti

Il Palermo ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l'Avellino nel match di campionato. Le reti sono state segnate da Palumbo e Ranocchia. Dopo la partita, l'allenatore ha elogiato il gruppo, sottolineando la necessità di mantenere questa forma e di non avere rimpianti. La squadra ha affrontato la Pasqua con un risultato positivo, consolidando la posizione in classifica.

Una pasqua serena in casa Palermo: i rosanero hanno battuto 2-0 l'Avellino grazie alle reti di Palumbo e Ranocchia. Una sfida che ha confermato la solidità difensiva della squadra di Inzaghi, tre punti preziosi per la classifica che danno fiducia in vista del big match di venerdì sera contro il Frosinone. Il tecnico rosanero ha elogiato l'atteggiamento dei suoi in campo: “Non penso ci sia stanchezza - ha esordito il tecnico - è un campionato anomalo con due corazzate e il Frosinone che sta andando benissimo e tiene botta. Dobbiamo continuare così, poi vedremo cosa succederà. Abbiamo fatto bene, nel primo tempo potevamo anche segnare due gol. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Record di vittorie interne, Inzaghi elogia il gruppo: "Ho lavorato sui limiti che avevamo, la strada è quella giusta"Un altro tris, dopo quello della settimana scorsa all'Entella e sempre con la porta inviolata: netto 3-0 al Sudtirol per il Palermo di Pippo Inzaghi...

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Serviva una prova di forza dopo tre partite senza vittoria in campionato e l’Inter non si fa pregare facebook

Dumfries: "Oggi è stata una partita molto buona, abbiamo lavorato, sono molto contento del ritorno di Calhanoglu e Lautaro. Sono giocatori importanti per noi, siamo una famiglia, un gruppo forte. E' la strada giusta per arrivare a fine stagione. E' una vittoria mol x.com