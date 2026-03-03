Pisilli l' oro di Roma e della Nazionale | la svolta negli ultimi due mesi

Negli ultimi due mesi, Pisilli si è affermato come figura chiave nella Roma, assumendo un ruolo di primo piano nel centrocampo. Con la sua capacità di controllare il gioco e di impostare le azioni offensive, ha attirato l'attenzione di molti. La sua crescita ha portato a un cambio di prospettiva per la squadra, che ora punta molto sulle sue qualità.

Pisilli sta emergendo come asse centrale della Roma, capace di imprimere dinamismo e regia al centrocampo e di guidare il progetto tecnico verso obiettivi europei concreti. Il talento sta consolidando la sua presenza con prestazioni determinate, contribuendo a un clima di fiducia nell’ambiente giallorosso e offrendo una prospettiva forte anche in chiave nazionale. Il giovane centrocampista è diventato un punto di riferimento nel cui sviluppo la squadra ripone risorse e aspettative. In campo mostra continuità di turns e una lettura tattica che gran parte della mediana non offre con la stessa costanza. Durante la sfida con la Juventus ha fornito una prova di grande spessore davanti a Luciano Spalletti, che aveva già creduto in lui aprendogli le porte della nazionale nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

