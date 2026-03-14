Dopo la partita tra Napoli e Lecce, terminata 2-1, Antonio Conte ha parlato della volontà di qualificarsi in Champions League, definendo questa conquista come un obiettivo condiviso per il club. Ha anche menzionato un episodio riguardante un malore di un giocatore, offrendo un retroscena umano sulla situazione. Le sue parole hanno sottolineato l’importanza della competizione europea per il proseguimento della stagione.

Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Lecce: Al termine di Napoli-Lecce (2-1), Antonio Conte ha tracciato la rotta per il finale di stagione: l’unico imperativo è la qualificazione in Champions League, definita come il “bene comune” necessario per la crescita del club. Il tecnico ha commentato con grande umanità il dramma di Lameck Banda, soccorso prontamente dopo il malore accusato in campo. Sul piano sportivo, Conte ha chiesto pazienza per il reinserimento dei reduci dagli infortuni, difendendo le scelte tattiche del primo tempo e ribadendo la centralità del lavoro di gruppo rispetto alle statistiche personali, pur ammettendo la soddisfazione per le 600 panchine in Serie A con una media punti stellare di 2. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Lecce, Conte punta la Champions: “Obiettivo comune”. E il retroscena umano sul malore di Banda

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