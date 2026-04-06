Dopo la vittoria del Napoli, l’allenatore ha commentato la mancata qualificazione ai Mondiali, affermando che se la squadra fosse riuscita a qualificarsi, ci sarebbero stati molti commenti entusiastici. Durante la conferenza stampa ha parlato di come questa situazione avrebbe portato a toni più trionfalistici, sottolineando invece le valutazioni sulla prestazione complessiva. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o dichiarazioni sulla partita o sui prossimi impegni.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, lancia un monito nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan, sulla questione Nazionale “Non dimentichiamo che l’anno scorso negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via alla Juventus o sbaglio? Perché poi bisogna sottolineare certe cose. È giusto che i media scrivano e che il mio nome faccia parte di quelli presi in considerazione. Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente, sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese, ma voi sapete com’è la mia situazione, siamo concentrati sul Napoli, sapete che a fine anno mi incontrerò col presidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Se ci fossimo qualificati ai Mondiali, ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti”

Calvarese: “Se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var, non ci sarebbero state polemiche”L’ex arbitro e moviolista di Prime Video, Gianpaolo Calvarese è intervenuto A Stile TV per parlare della situazione arbitri in Italia dopo gli ultimi...

Iran, Schlein e Conte: se ci fossero stati loro...Neville Chamberlain, dopo aver firmato nel settembre del 1938 il Patto di Monaco con Adolf Hitler, disse: «È tornata dalla Germania a Downing Street...

Temi più discussi: Conte si candida alla Nazionale: Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione; Poteva finire male, ora difendiamo lo Scudetto. E se l'Inter...Italia? Il nome di Conte ci sta; Conte in conferenza: Oggi tre punti fondamentali. Nazionale? Mi lusinga. A fine anno mi incontrerò con ADL; Manninger: Oggi sono tornato a fare il falegname. Alla Juve in ritiro Conte mi prese da parte.

Conte: Se fossi il presidente federale, mi prenderei in considerazione. A Napoli bisogna venire senza spocchiaL'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: ... iamnaples.it

Conte: La Nazionale? Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazioneL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan ... ilnapolista.it

Conte: "Scudetto Speriamo in un passo falso dell'Inter. Napoli realista" facebook

#Conte: “Siamo stati bravi a non naufragare quando avevamo tante assenze. Avevo previsto che Politano potesse essere importante entrando nel secondo tempo. Se l’obiettivo del #Milan e della #Juve è entrare in Champions, non capisco perché non possa x.com