Chi ce l'ha più lungo se la tira | Chivu viviseziona il duello tra Hojlund e Akanji in Inter-Napoli
Cristian Chivu analizza il confronto tra Hojlund e Akanji durante la sfida tra Inter e Napoli. Il commentatore riconosce l'impegno e le qualità di entrambi i giocatori, con particolare attenzione alla prestazione di Manuel Akanji. La discussione si concentra sui ruoli e le performance in campo, offrendo un'analisi obiettiva e dettagliata di un aspetto importante della partita.
Cristian Chivu promuove la prestazione di Manuel Akanji contro Rasmus Hojlund in Inter-Napoli: "Ha fatto una grande gara". 🔗 Leggi su Fanpage.it
