Durante il giorno di Pasquetta, si è assistito a un episodio che ha attirato l'attenzione: un politico è stato coinvolto in un episodio legato a comportamenti considerati irregolari, suscitando molte discussioni. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle norme e sul rispetto delle regole, con diverse reazioni tra gli osservatori. L'evento ha fatto parlare di sé anche sui social network, alimentando commenti e interpretazioni di vario genere.

Allegri si copre e lui fa entrare Alisson È un colpo da coach di basket. Alisson mette ansia a mezzo Milan, offre casatielli a De Winter e soci, finché non inventa la giocata Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Si scrive Pasquetta, si legge passione secondo Matteo. E se la pastiera è il dolce di rito, a tavola l’ha servita Politano, ma la farina, lo zucchero e quel pizzico di cannella che cambia il sapore a tutto ce li ha messi Alisson Santos. Di professione funambolo, di vocazione agitatore di acque che parevano stagnanti. Quel suo no-look meriterebbe non un poster, ma un affresco, di quelli che a Napoli si fanno sui muri dei quartieri, tra un santo e un calciatore, che qui spesso sono la stessa cosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte nemmeno la legge la partita, ce l’ha nel sangue

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Bastoni Inter, Adani non ha dubbi: «E’ una moda del popolo quella di fischiarlo, credo che non ci sia nemmeno la convinzione. Tra qualche partita non verrà fischiato»Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara...

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Temi più discussi: Lukaku sfida il Napoli: assente all'allenamento, rischia di finire fuori rosa; Il ministro e la trentenne Conte: scoppia il caso Piantedosi; A chi piacciono le primarie del campo largo (e a chi no); M5S, Grillo porta Conte in tribunale? Parte la causa per il simbolo.

Caso Lukaku: per Conte la legge è uguale per tutti, niente derogheLukaku non è tornato a Napoli, ha scelto autonomamente di restare in Belgio, per continuare a recuperare a casa dall'infortunio. ilnapolionline.com

Legge elettorale, dal premio di maggioranza alle soglie: le posizioni dei partiti e i nodi problematiciLa legge elettorale, ieri sera, ha preso ufficialmente il via. Non il dialogo tra maggioranza e opposizione sulle «regole del gioco». In realtà, nessuno pare avere troppa fretta. Non l’opposizione ... corriere.it

“Conte può sognare, Allegri invece no” L’analisi di @sandrosabatini post Napoli-Milan I vostri commenti facebook

Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' x.com