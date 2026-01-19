Mistero Neres non ce la fa nemmeno per Copenaghen | sono nove gli assenti

Il recupero di Neres resta un’incognita per il Napoli, che dovrà fare a meno del brasiliano anche in Champions League. Dopo l’ingresso in campo contro il Parma e l’uscita anticipata, le condizioni dell’attaccante continuano a essere un punto di domanda. Con nove assenti in vista della trasferta a Copenaghen, la squadra si prepara senza alcune pedine fondamentali, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione degli infortunati.

Neres non giocherà nemmeno in Champions. È sempre più un mistero il recupero del brasiliano che era persino entrato nella gara pareggiata al Maradona contro il Parma per poi uscire prima della fine. «Ha accusato un dolore», ha poi spiegato Stellini. Da allora non si è più visto. E infatti è partito il solito fantozziano giro di rumors sulle sue reali condizioni di salute. Nulla si sa. Oggi il Corriere dello Sport scrive che non ci sarà in Champions. Scrive il Corsport con Fabio Mandarini: Sull’aereo che oggi porterà il Napoli a Copenaghen mancheranno in nove. Gli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Neres, Rrahmani e Politano e i due esclusi dalla lista Champions, Mazzocchi e Marianucci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Neres non ce la fa: salterà l'Inter

David Neres non prenderà parte alla partita tra Inter e Napoli a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, riportata durante la gara contro la Lazio il 4 gennaio. Le condizioni del giocatore non migliorano ancora, e pertanto resterà fuori dalla lista dei convocati. La sua assenza rappresenta una limitazione per l’attacco nerazzurro in questa importante sfida.

Inter-Napoli, probabili formazioni: Neres non ce la fa, salta San Siro

L’Inter e Napoli si preparano ad affrontarsi in un match atteso. Tuttavia, Neres non sarà della partita, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare l’appuntamento di San Siro. Le probabili formazioni sono state aggiornate di conseguenza, con i rispettivi staff che valutano le alternative disponibili. Un incontro che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato.

