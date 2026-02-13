Conferenza stampa De Rossi | Post Napoli? Spero che le mie parole possano aiutare noi stessi il calcio gli arbitri

Daniele De Rossi ha parlato durante una conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli, spiegando che le sue dichiarazioni sono nate dalla frustrazione per le decisioni arbitrali. Ha aggiunto di voler contribuire a migliorare il rapporto tra i giocatori e gli ufficiali di gara, sottolineando come le sue parole possano favorire una riflessione più sincera sul tema.

Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO Conferenza stampa Chivu: «Sarà una partita importante, riconosciuta a livello mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa De Rossi: «Post Napoli? Spero che le mie parole possano aiutare noi stessi, il calcio, gli arbitri» Approfondimenti su post napoli Conferenza stampa De Rossi post Genoa Inter: «Meritavano loro ma l’atmosfera ci ha portato a crederci» Dopo la partita tra Genoa e Inter, Daniele De Rossi ha commentato in conferenza stampa l'andamento della squadra. Conferenza stampa Spalletti post Bologna Juve: «Spero che dopo questa partita i miei giocatori capiscano di che pasta sono fatti, non si torna indietro» Dopo la sfida tra Bologna e Juventus, il tecnico Spalletti ha commentato al termine dell'incontro. Ultime notizie su post napoli Argomenti discussi: Conferenza stampa Gasperini: Totti lo faccio giocare subito, De Rossi ha ragione; Genoa-Napoli, De Rossi: Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva; Roma, Gasperini: Questo calcio non piace, ha ragione De Rossi. Basta rubacchiare. Totti…; Gasperini: Totti? Se torna lo faccio giocare. Sui rigori sono d’accordo con De Rossi. Genoa, De Rossi: 5.000 tifosi rossoblù a Cremona, immagine splendidaLa conferenza stampa pre-match di DDR: Delusione per i punti persi di recente, ma anche tanta voglia di riscatto. Nel gruppo vedo positività ... primocanale.it Genoa, De Rossi: Mai dubitato della buonafede degli arbitri. Ma serve un regolamento più facileIl tecnico dei rossoblù torna a parlare di episodi arbitrali, Var e uniformità di giudizio ... calciomercato.com Conte non le manda a dire nel post partita di Napoli-Como, che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia ai partenopei Siete d’accordo con lui - facebook.com facebook