Confcooperative FVG Saccavini confermato al vertice | Più sostegno ai piccoli comuni

Nell'assemblea regionale di Confcooperative FVG, svoltasi presso la Cooperativa di Consumo di Premariacco, è stato confermato alla guida il rappresentante uscente. L'incontro si è concentrato sulla volontà di rafforzare il sostegno ai piccoli comuni e di mantenere un rapporto stabile con il territorio. La discussione ha messo in evidenza l'importanza di garantire continuità e radicamento locale nelle attività della cooperativa.

L'assemblea regionale di Premariacco rinnova la fiducia al coordinatore uscente. Il settore Consumo e Utenza vanta 30 mila soci e 67 milioni di ricavi: appello alle istituzioni contro la desertificazione commerciale Continuità e radicamento territoriale. Sono questi i pilastri emersi dall'assemblea regionale di Confcooperative Fvg – settore Consumo e Utenza, riunitasi presso la Cooperativa di Consumo di Premariacco. L'assise, aperta dal presidente regionale Daniele Castagnaviz, ha decretato il rinnovo dei vertici associativi, confermando per acclamazione Gianni Saccavini nel ruolo di coordinatore. Un segnale di forte compattezza per un comparto che Saccavini guiderà insieme a Sabrina Francescutti (Coop Casarsa) e Enio Pittino (Secab). 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense: Realdo Mastini confermato coordinatore territoriale Il Pd: “Troppi comuni esclusi dal sostegno ai territori montani, Fedriga parli al governo”Due esponenti regionali dem, Massimo Mentil e Marco Craighero, considerano troppo rigidi i parametri per annoverare i territori di montagna del... Si parla di: Confcooperative FVG, Saccavini confermato al vertice: Più sostegno ai piccoli comuni. Confcooperative Fvg, dieci anni di impegno per la parità di genereUn decennio di impegno per promuovere la parità di genere, la conciliazione tra vita e lavoro e una cultura organizzativa sempre più inclusiva nelle imprese cooperative. Confcooperative Friuli Venezia ... ansa.it Confcooperative Fvg: Poche posizione di vertice nel lavoro femminileA meno di 24 ore dalla festa internazionale delle donne, Confcooperative regionale si incontra per fare il punto sulle strategie messe in campo a favore della parità di genere in 20 anni di attività ... rainews.it