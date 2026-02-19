Il Pd | Troppi comuni esclusi dal sostegno ai territori montani Fedriga parli al governo
Il Partito Democratico denuncia che le nuove linee guida, volute dal governo, escludono molti comuni della regione dai fondi per le zone montane. La causa principale è la rigidità delle regole, che non tengono conto delle specificità locali. In particolare, alcuni comuni con piccoli centri e caratteristiche particolari rischiano di perdere aiuti cruciali. Fedriga, presidente della Regione, è stato invitato a intervenire per chiedere chiarimenti al governo. La questione riguarda circa 30 comuni che non rientrano più nei criteri di assegnazione.
Due esponenti regionali dem, Massimo Mentil e Marco Craighero, considerano troppo rigidi i parametri per annoverare i territori di montagna del Friuli Venezia Giulia: “Interi sistemi territoriali sono stati declassati” Le nuove linee guida sarebbero troppo rigide ed escluderebbero troppi Comuni della nostra regione dalla lista dei territori montani da aiutare con sostegni e sovvenzioni. È questa la denuncia del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia, che ha espresso il suo punto di vista tramite Marco Craighero, responsabile regionale Montagna dei dem, e il consigliere regionale Massimo Mentil: “La Giunta Fedriga si attivi immediatamente con il Governo — hanno dichiarato i due esponenti del Pd —perché riveda i criteri che escludono troppi Comuni dai sostegni dovuti ai territori montani.🔗 Leggi su Udinetoday.it
