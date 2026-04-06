Imola, 7 aprile 2026 – Una Pasquetta di fuoco, quella di via Fabio Taglioni. Poco dopo le 12.30 un odore soffocante di fumo si è diffuso per tutto il quartiere, periferia est della città. In un condominio i residenti si sono accorti che al primo piano un appartamento andava a fuoco e hanno chiamato vigili del fuoco e carabinieri. Vigili del fuoco al lavoro. Per i primi il lavoro è stato impegnativo: verificare se nell’appartamento ci fosse qualcuno, provare a circoscrivere le fiamme, salvare il resto dell’edificio. Il tutto è durato qualche ora, quando ormai le fiamme erano domate e nell’appartamento, distrutto, si potevano solo contare i danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condominio nel panico, casa distrutta nell’incendio: bloccato inquilino 57enne

Incendio in un appartamento in via Pietro Nenni, inquilino bloccato in casa: vigili del fuoco sul posto con autoscalaUn incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Pietro Nenni ad Agrigento.

Incendio a Sciolze: casa completamente distrutta da un incendio, lunghe operazioni di spegnimento delle fiammeUn incendio ha completamente distrutto una casa in regione Mignetta di Sciolze nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026.

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Il fumo, le sirene, poi il panico. Tragico rogo nel condominio, parlano i residentiPontedera, 13 marzo 2026 – La sala riunioni dell’Unione Valdera è stata trasformata in luogo di accoglienza. A poche decine di metri dal Palazzo Rota i condomini fatti evacuare per il rogo ... lanazione.it

Panico nel condominio, scoppia un incendio, il fumo invade le scale. Paura in via dei PepiLe fiamme hanno costretto all'evacuazione un intero condominio. Undici persone, tra cui tre bambini, sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti. È accaduto poco dopo le 9 in via ... lanazione.it

Probabilmente qualcuno ha già chiesto, come si può fare per mettere sui propri millesimali di tetto un impianto fotovoltaico in un condominio, indicativamente di 9 unità abitative Anche con accumulo in previsione di auto elettrica (condominio sotto Cip e perizi facebook

Casa Surace, l’Italia in una riunione di condominio: “Dialoghi e litigi coinvolgendo il pubblico” x.com