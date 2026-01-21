Incendio in un appartamento in via Pietro Nenni inquilino bloccato in casa | vigili del fuoco sul posto con autoscala

Un incendio si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Pietro Nenni ad Agrigento. L’inquilino, rimasto bloccato all’interno, è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti con un’autoscala. Sul posto, le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e valutando i danni causati dal rogo.

Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Pietro Nenni ad Agrigento. L'allarme è scattato dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco che indicava la presenza di un inquilino affacciato al balcone che gridava chiedendo aiuto.

