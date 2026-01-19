Adani | Il Milan ha dominato ma il divario doveva essere più ampio Fullkrug …

Lele Adani ha commentato l’andamento della partita tra Milan e Lecce, sottolineando come i rossoneri abbiano dominato l’incontro, anche se il divario sul punteggio avrebbe potuto essere più consistente. L’ex calciatore ha analizzato le scelte tattiche e le occasioni create, evidenziando aspetti che potrebbero migliorare nelle prossime gare. La vittoria, seppur di misura, offre spunti di riflessione sul rendimento attuale della squadra.

"Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers: di testa, a liberarsi della rispettiva marcatura. La palla è stata meravigliosa e lui è stato proprio acquistato per questo". L'ex calciatore Lele Adani parla così del gol decisivo di Fullkrug in Milan-Lecce. L'opinionista continua con il suo parere a 'La Domenica Sportiva' sulla Rai: "Però non c’è stato il muro invalicabile, nel senso che il Milan ha dominato, soprattutto il secondo tempo, ma questo risultato non è completo perché il divario doveva essere più ampio. Ha letteralmente dominato il secondo tempo e ha creato tante occasioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Adani: "Ho visto una squadra lucida. Sono un po’ mancate le punte, però poi arriva il tedesco che decide sulla palla decisiva” - Lecce, partita di Serie A decisa nel finale da un bel colpo di testa di Niclas Fullkrug. milannews.it