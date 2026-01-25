Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato a Dazn al termine della partita contro il Napoli. Ha sottolineato l’importanza della vittoria di squadra e la soddisfazione di giocare insieme. Thuram ha anche espresso il suo stato di forma positivo e ha menzionato con piacere la visita di Marcus. Queste parole riflettono il buon spirito e l’armonia all’interno del gruppo bianconero.

Khephren Thuram, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn nel post partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Khephren Thuram ha parlato a Dazn nel post partita di Juve Napoli. CRESCITA PERSONALE – « Sto bene fisicamente, sto bene con la squadra, penso che quando la squadra gioca così bene aiuta anche me ad essere a questo livello. Però anche una vittoria di gruppo, si è visto stasera che siamo un gruppo unito, siamo contenti di giocare insieme ». PAPA’ E MARCUS IN TRIBUNA – « Se mi hanno detto qualcosa? No, niente, niente, è la prima volta che mio fratello viene qua a vedermi giocare, ero molto contento che è venuto, solo questo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram a Dazn: «Vittoria del gruppo, siamo contenti di giocare insieme. Io sto bene, contento che Marcus sia venuto a vedermi»

Chivu dopo Atalanta Inter a Dazn: «Contento di Marcus, Pio è entrato bene. Contento dell’atteggiamento, il risultato conta. Nel calcio niente è scontato. Su Conte dico questo»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato a DAZN la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando il buon atteggiamento dei suoi giocatori e l’importanza del risultato.

Manna prima di Napoli Milan: «Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori non penso lasci l’Atletico»A pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato le ultime novità di casa partenopea, toccando temi come il rientro di Lukaku, lo stato di Mainoo e la possibile cessione di Raspadori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: My Skills | Khéphren Thuram Streaming | DAZN IT; Spinazzola al volo, il ritorno al gol di Thuram e non solo Serie A Enilive; Dove vedere Udinese-Inter in tv? Dazn o Sky, orario; Formazioni ufficiali Udinese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Davis, Atta, Thuram, Esposito, Sucic e Mkhitaryan.

DAZN - Juventus, Thuram: E' stata una vittoria di squadraTORINO - Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Napoli . Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Sto bene fisicame ... napolimagazine.com

Thuram a DAZN: Vittoria di gruppo, siamo contenti di giocare insieme. Felice che mio fratello sia venuto a vedermi. L'esultanza? Abbiamo bevuto un caffèKhephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue considerazione al termine di Juventus-Napoli, gara dominata dai bianconeri (3-0): Spalletti ti diceva di stare più avanti e anche ... tuttojuve.com

Juventus–Napoli | Allianz Stadium Calcio d’inizio ore 18:00 all’Allianz Stadium. Dove vederla Diretta TV e streaming su DAZN. Formazioni ufficiali Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildi - facebook.com facebook

Khephren #Thuram ,Weston #Mckennie , Pierre #Kalulu analizza il successo sulla Cremonese ai microfoni di DAZN . #juvecremonese #Theonetv7 Seguteci su @TheOnetv7 x.com