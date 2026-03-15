Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Yildiz è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare alcune questioni legate alla partita. Ha parlato del suo rapporto con Boga, sottolineando come ci siano state differenze rispetto al passato, e ha commentato il gol di Conceicao, affermando che non si può cambiare la decisione presa in quel momento.

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© Juventusnews24.com - Yildiz a Dazn: «Con Boga è cambiato qualcosa rispetto al passato. Gol Conceicao? Non possiamo cambiare la decisione»

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