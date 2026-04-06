Compiti scritti e intelligenza artificiale | Vi dico come individuarli

Negli ultimi tempi, l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa per la creazione di testi scolastici è diventato sempre più diffuso. Questa tendenza sta portando a sfide concrete per gli insegnanti, che devono trovare metodi per riconoscere quando un compito scritto è stato realizzato con l’aiuto di tecnologie digitali. La questione riguarda sia la valutazione degli elaborati sia le modalità di insegnamento.

L’uso crescente di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella produzione di testi scolastici sta aprendo un nuovo fronte nel lavoro quotidiano degli insegnanti. Non si tratta soltanto di una questione tecnologica, ma di un cambiamento che incide sui metodi di verifica, sulla valutazione e sul rapporto educativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti e uso dell’Intelligenza artificiale, OCSE: “No alla sistematica preparazione dei compiti e nella valutazione”. Quando è bene usarla?Per molti insegnanti l’intelligenza artificiale non è arrivata come progetto, ma come strumento di sopravvivenza.

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Ripetizioni, aiuto compiti, supporto nella preparazione a verifiche e interrogazioni in ITALIANO (anche per studenti stranieri/madrelingua non italiana, con possibilità di affiancamento allo studio e semplificazione di testi in tutte le materie), FRANCESE e I facebook