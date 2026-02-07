Intelligenza artificiale Claude | ora gestisce compiti complessi con team virtuali e memoria estesa

L’IA Claude ha fatto un grande passo avanti. Ora può gestire compiti complessi coinvolgendo team virtuali e usando una memoria più estesa. Questo cambiamento apre nuove possibilità per chi lavora con l’intelligenza artificiale, che diventa sempre più integrata nelle attività quotidiane.

L’intelligenza artificiale Claude ha compiuto un salto quantico nelle sue capacità, inaugurando una nuova era di collaborazione uomo-macchina e gestione di compiti complessi. Anthropic, la società che sviluppa Claude, ha rilasciato oggi, 7 febbraio 2026, Opus 4.6, un aggiornamento che introduce funzionalità rivoluzionarie come i “team di agenti” e una finestra di contesto estesa a un milione di token. Questa evoluzione non si limita a incrementare la potenza di calcolo, ma mira a rendere l’IA uno strumento più pratico e affidabile per un pubblico ampio, ben oltre i confini del mondo dello sviluppo software.🔗 Leggi su Ameve.eu

