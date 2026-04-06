Durante la partita contro l’Inter, la Roma ha subito una perdita importante in difesa a causa di un infortunio all’adduttore destro di Gianluca Mancini. L’entità dell’infortunio ha portato il giocatore ad essere escluso dal campo, con una prognosi di due o tre settimane di stop. La squadra si trova ora a dover gestire un’assenza significativa in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati.

Gianluca Mancini sarà assente per un periodo stimato tra le due e le tre settimane a causa di una lesione all’adduttore destro, infortunio occorso durante il match contro l’Inter conclusosi 5-2. Il difensore giallorosso aveva iniziato la gara di domenica di Pasqua al Giuseppe Meazza come titolare, riuscendo a firmare il gol del pareggio. Tuttavia, l’entusiasmo è svanito nell’intervallo, quando il giocatore ha dovuto lasciare il campo zoppicando e tenendosi la parte superiore della coscia destra. I test medici effettuati hanno confermato la natura del problema muscolare, definendo l’entità del danno e stabilendo i tempi di recupero necessari per il ritorno in campo del calciatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo basso alla Roma: Mancini fuori, emergenza totale in difesa

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