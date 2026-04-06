Colonna di fumo nero e puzza di bruciato nei pressi dello stadio cosa sta succedendo

Nelle vicinanze dello stadio Diego Armando Maradona si è sollevata una colonna di fumo nero accompagnata da un forte odore di bruciato, segnalata da diversi testimoni. L’episodio si è verificato pochi minuti prima dell’inizio della partita tra la squadra locale e il Milan. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incendio o sui danni riportati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Una nube di fumo nero e puzza di bruciato sono stati segnalati da molte persone nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Milan. Ad andare in fumo, letteralmente, il motore di un'auto in via Leopardi, all'altezza del civico 139. Sul posto è presente una squadra dei vigili del fuoco, che ha rapidamente posto sotto controllo l'incendio. Non risultano feriti né, da quanto si apprende, altre auto coinvolte. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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