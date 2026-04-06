In Colombia, il confronto tra il presidente e un avvocato si è acceso a causa di accuse di spionaggio illegale. L’avvocato ha avviato un procedimento legale contro il presidente, con l’obiettivo di fare chiarezza su presunti utilizzi di algoritmi e pratiche di sorveglianza non autorizzate. La vicenda si inserisce nel clima di tensione legato alle imminenti elezioni presidenziali, previste per la fine di maggio.

Abelardo de la Espriella ha intrapreso un percorso legale contro Gustavo Petro per sospetti di spionaggio illegale, in vista delle elezioni presidenziali colombiane previste per fine maggio. La tensione politica tra i due contendenti ha raggiunto il picco a meno di due mesi dal voto. Il capo dello Stato ha scatenato la polemica sostenendo di essere in possesso di documenti segreti riguardanti i rapporti tra l’opposizione e chi gestisce il conteggio dei voti. Tale scenario porterebbe a una possibile manipolazione del risultato elettorale. Gustavo Petro ha accusato apertamente l’avversario di aver promesso l’assegnazione di contratti pubblici in cambio di sistemi informatici specifici, ovvero algoritmi, capaci di garantirgli la vittoria della carica presidenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia: spionaggio e algoritmi, lo scontro tra Petro e Espriella

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