Dopo il faccia a faccia alla Casa Bianca, sembra che tra Donald Trump e Gustavo Petro sia tornata un po’ di calma. Il presidente americano ha usato parole più morbide e ha definito il vertice “positivo”, segnando un passo avanti nei rapporti tra Stati Uniti e Colombia.

Sembra scoppiata la pace tra Donald Trump e Gustavo Petro. Il presidente americano ha infatti avuto parole di zucchero per l’omologo colombiano, dopo averlo ricevuto martedì alla Casa Bianca. “Abbiamo avuto un incontro molto positivo”, ha detto Trump. “L’ho trovato fantastico”, ha aggiunto, riferendosi a Petro, che ha a sua volta definito “molto positivo” il faccia a faccia con l’inquilino della Casa Bianca. In particolare, il presidente colombiano ha rivelato di aver discusso con Trump di vari temi: dalla possibilità di esportare il gas venezuelano attraverso la Colombia alla lotta al narcotraffico, passando per un’eventuale mediazione statunitense volta a placare le tensioni commerciali in corso tra Bogotà e Quito. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump e Petro, tregua diplomatica alla Casa Bianca e un vertice “positivo” tra Stati Uniti e Colombia

Durante un incontro con i principali operatori del settore petrolifero, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti decideranno quali compagnie petrolifere potranno operare in Venezuela in futuro.

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, a un incontro presso la Casa Bianca.

Trump e Petro, tregua diplomatica alla Casa Bianca e un vertice positivo tra Stati Uniti e ColombiaDopo un anno di tensioni, i due presidenti hanno avuto un incontro molto amichevole a Washington. Si tratta di un effetto del rilancio della Dottrina Monroe, promosso dalla Casa Bianca ... panorama.it

L’incontro Trump-Petro: una tregua dopo mesi di tensioniPer mesi Trump aveva definito Petro un uomo malato e un leader di droga illegale, ma durante la riunione entrambi i leader hanno descritto l’incontro come positivo, riconoscendo le tensioni ... 2duerighe.com

