Colombia’s ‘outsider’ candidate De La Espriella vows military crackdown to boost economy

Da internazionale.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un candidato alla presidenza colombiana, Abelardo De La Espriella, si presenta come outsider e promette di rafforzare l’economia con una forte offensiva militare. Durante la campagna, ha annunciato che uno dei suoi obiettivi principali sarà riprendere il controllo del territorio attraverso azioni decise, puntando a migliorare la sicurezza e rilanciare il Paese. La sua proposta ha già fatto discutere, anche se alcuni critici temono che questa strategia possa aumentare le tensioni nella regione.

Feb 11 (Reuters) - Colombian presidential hopeful and self-described “outsider” Abelardo De La Espriella would launch a military offensive to restore security and boost the economy, he told Reuters on Wednesday. “In my government, there will be no peace processes,” said De La Espriella. He has criticized Petro’s peace policy, arguing it has allowed guerrilla groups and criminal gangs to strengthen through drug trafficking and illegal gold mining. Petro launched a “total peace” policy to halt military operations and pursue talks and ceasefires to end the conflict, although negotiations have largely failed to produce that outcome. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Colombia’s ‘outsider’ candidate De La Espriella vows military crackdown to boost economy

