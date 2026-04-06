In questi giorni di festa, sulle tavole dei bergamaschi si trovano ancora le colombe artigianali, realizzate da panettieri e pasticcieri locali. Il prezzo di queste specialità varia tra i 30 e i 40 euro al chilo, attestandosi su un livello elevato rispetto agli anni precedenti. Nonostante i costi più alti, la domanda di queste colombe tradizionali rimane alta, confermando la loro presenza sulle tavole festive della zona.

IL CARO PREZZI. Sulle tavole dei bergamaschi in questi giorni di festa non mancheranno le colombe artigianali, prodotte da panettieri e pasticcieri per un prezzo che va dai 30 ai 40 euro. «Quest’anno c’è stato un ritorno al classico, con poche richieste di gusti più stravaganti – commenta Massimo Ferrandi, presidente di Aspan, l’associazione che raggruppa i panificatori orobici –. Va molto la pezzatura da 750 grammi ma è tornato anche il formato da un chilo, in vendita dai 30 ai 40 euro. I costi delle materie prime sono rimasti stabili rispetto a Natale, i rincari energetici li vedremo nelle prossime bollette, mentre il packaging fa la differenza, con le scatole che costano anche più di 4 euro – conclude Ferrandi –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Colomba artigianale fino a 40 euro al chilo». Ma non si rinuncia

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