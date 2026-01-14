Picchia e violenta la compagna | 41enne arrestato a Giugliano
Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Giugliano nella giornata del 13 gennaio dalla Polizia di Stato. L'arresto è avvenuto in seguito a segnalazioni di violenza nei confronti della compagna, già vittima di abusi in precedenza. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla misura cautelare, nell’ambito di un contesto di precedenti comportamenti aggressivi.
L'uomo è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, dagli agenti della Polizia di Stato. Da quanto è emerso, già in passato il 41enne aveva abusato della compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
