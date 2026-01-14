Picchia e violenta la compagna | 41enne arrestato a Giugliano

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Giugliano nella giornata del 13 gennaio dalla Polizia di Stato. L'arresto è avvenuto in seguito a segnalazioni di violenza nei confronti della compagna, già vittima di abusi in precedenza. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla misura cautelare, nell’ambito di un contesto di precedenti comportamenti aggressivi.

