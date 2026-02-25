Crans-Montana l'interrogatorio a Jessica Moretti | Non ho usato l'estintore perché ero nel panico
"Mi sono fatta prendere dal panico quando ho visto le fiamme", ha spiegato Jessica Moretti nell'ultimo interrogatorio. "La mia priorità era dare l'allarme. Era una scena apocalittica. Non ho fatto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans-Montana, Jessica Moretti nell’interrogatorio: “Il Comune non ha mai chiesto di fare prove dell’evacuazione”Jessica Moretti ha dichiarato durante l’interrogatorio a Crans-Montana che il Comune non le ha mai richiesto di effettuare esercitazioni di evacuazione.
“Avete ucciso mio figlio”: Jacques e Jessica Moretti rischiano il linciaggio all’interrogatorio su Crans-MontanaJacques e Jessica Moretti sono arrivati questa mattina a Sion per rispondere alle domande degli inquirenti sul loro locale, il discobar coinvolto nella sparatoria di Capodanno.
Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»Momenti di forte tensione a Sion: i coniugi Moretti, scortati dalla polizia, sono stati aggrediti dai familiari delle vittime tra urla e accuse. Jessica Moretti all'interrogatorio: «Non sono mai state ... panorama.it
Il video inedito di Crans Montana, l'incendio scoppia in 18 secondi: l'istante in cui la candela pirotecnica tocca i pannelli del soffittoIl filmato emerge dagli atti della procura svizzera di Sion che indaga sulla strage di capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite ... today.it
