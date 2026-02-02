Giulia Stabile | C'è un motivo se non ho mai ringraziato Maria De Filippi Ad Amici ero l'oca per la mia risata

Giulia Stabile torna a parlare delle sue esperienze a

Giulia Stabile ha parlato del rapporto con gli hater e dei commenti negativi ricevuti negli anni per il suo aspetto fisico: "Ad Amici mi diedero dell'oca per la mia risata. Una ragazza mi disse " prima di ridere, sistemati i denti". E sul rapporto con Maria De Filippi: "Dicono che sono raccomandata. Non l'ho mai ringraziata per un motivo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Nella puntata del 14 dicembre di Amici 25, si è acceso un acceso confronto tra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, scaturito da un'osservazione di Maria De Filippi.

Giulia Stabile risponde a chi la critica per il suo corpo: “Siete maleducati”

Giulia Stabile: ballando contro gli hatersNicolò De Devitiis passa 48 ore con Giulia Stabile, ballerina, vincitrice di Amici e oggi conduttrice. Dopo il successo, però, arrivano anche le offese sui social: attacchi al fisico e al talento. Tra ... iene.mediaset.it

Giulia Stabile alla conquista della moda: alle sfilate di Milano è icona fashion con il look no braIeri sera alla sfilata di Diesel c’era anche Giulia Stabile. Ad anni dalla vittoria di Amici, la ballerina pare che stia andando alla conquista del mondo della moda, apparendo super trendy alla Milano ... fanpage.it

Giulia Stabile: ballando contro gli haters #LeIene Con Nicolò De Devitiis - facebook.com facebook