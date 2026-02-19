A spasso nella Bevera | escursioni a piedi e in bicicletta alla scoperta della Valle in provincia di Varese
Il Parco Regionale Campo dei Fiori ha organizzato il programma “A spasso nella Bevera” per far scoprire la Valle della Bevera, situata tra Varese e i comuni limitrofi. Le escursioni, che includono otto camminate e due gite in bicicletta, si rivolgono a famiglie con bambini e sono gratuite. Le passeggiate si svolgono il giovedì mattina, una volta al mese, da febbraio a novembre. Durante le uscite, i partecipanti esplorano boschi e zone umide, immergendosi nella natura locale.
Milano, 19 febbraio 2025 – Otto passeggiate, due escursioni in bicicletta e quattro appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie con bambini: è il calendario delle visite del programma “A spasso nella Bevera", promosso dal Parco Regionale Campo dei Fiori, che porta alla scoperta dei Comuni di Varese, Induno Olona, Arcisate, Viggiù e Cantello, un'area in cui boschi e aree umide fanno parte del Plis Valle della Bevera Le passeggiate si svolgono il giovedì mattina, con un appuntamento al mese da febbraio a novembre. Le escursioni in bicicletta e le visite dedicate alle famiglie con bambine e bambini, invece, sono weekend e in giornate festive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A spasso nella Bevera, al via escursioni gratuite tra natura e cultura nella Valle della Bevera; Escursioni nella Valle della Bevera; A spasso nella Bevera: escursioni gratuite a piedi e in bicicletta per conoscere i territori della Valle in provincia di Varese
