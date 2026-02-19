Il Parco Regionale Campo dei Fiori ha organizzato il programma “A spasso nella Bevera” per far scoprire la Valle della Bevera, situata tra Varese e i comuni limitrofi. Le escursioni, che includono otto camminate e due gite in bicicletta, si rivolgono a famiglie con bambini e sono gratuite. Le passeggiate si svolgono il giovedì mattina, una volta al mese, da febbraio a novembre. Durante le uscite, i partecipanti esplorano boschi e zone umide, immergendosi nella natura locale.

Milano, 19 febbraio 2025 – Otto passeggiate, due escursioni in bicicletta e quattro appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie con bambini: è il calendario delle visite del programma “A spasso nella Bevera", promosso dal Parco Regionale Campo dei Fiori, che porta alla scoperta dei Comuni di Varese, Induno Olona, Arcisate, Viggiù e Cantello, un'area in cui boschi e aree umide fanno parte del Plis Valle della Bevera Le passeggiate si svolgono il giovedì mattina, con un appuntamento al mese da febbraio a novembre. Le escursioni in bicicletta e le visite dedicate alle famiglie con bambine e bambini, invece, sono weekend e in giornate festive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A spasso nella Bevera: escursioni a piedi e in bicicletta alla scoperta della Valle in provincia di Varese

