La Cina ha sviluppato una strategia di difesa nel settore energetico, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da politiche esterne durante il secondo mandato di un ex presidente degli Stati Uniti. Il piano prevede un aumento dell’autonomia industriale e tecnologica nel settore, con investimenti e misure mirate a rafforzare la propria autosufficienza energetica. La mossa si inserisce in un quadro di politiche volte a tutelare gli interessi nazionali in ambito energetico.

La Cina ha predisposto una strategia di difesa energetica per contrastare le politiche di rottura del secondo mandato di Donald Trump, puntando su un’autosufficienza industriale e tecnologica senza precedenti. Pechino ha reagito alle potenziali tensioni commerciali e geopolitiche implementando un piano di resilienza che tocca l’approvvigionamento di idrocarburi, l’innovazione nei trasporti e la chimica industriale. Questa risposta sistematica mira a proteggere la sicurezza nazionale riducendo drasticamente l’influenza delle potenze occidentali sulle filiere produttive strategiche. L’architettura della resistenza energetica cinese. Il governo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, scudo energetico contro Trump: il piano per l’autonomia

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