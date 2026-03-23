Per rimanere in tema, visti i tempi che corrono, lo si potrebbe chiamare Wall Street dome. Lo scudo americano contro le incursioni cinesi presso la piazza finanziaria più famosa sembra proprio funzionare. D’altronde, da quando Donald Trump ha rimesso piede alla Casa Bianca, uno degli obiettivi dell’amministrazione repubblicana è diventato quello di neutralizzare il più possibile le scorribande di capitali cinesi dalla dubbia provenienza e dal potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. E così, dall’inizio del 2026 solo due società cinesi si sono quotate a New York, rispetto alle 19 dello stesso periodo dell’anno scorso. Basti pensare che nel biennio 2024-2025 si è registrato un numero record di 126 offerte pubbliche iniziali (Ipo) di aziende con base nel Dragone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina fugge da Wall Street. Lo scudo di Trump funziona

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