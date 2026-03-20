Cina un piano per apparecchiature a risparmio energetico e transizione ecologica

La Cina ha annunciato un piano d’azione di tre anni che riguarda l’introduzione di apparecchiature a risparmio energetico e la promozione della transizione ecologica. Il programma, presentato a Pechino, si concentra su misure concrete per incentivare l’uso di tecnologie più efficienti e sostenibili. La proposta coinvolge vari settori e mira a ridurre il consumo energetico complessivo nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Oggi la Cina ha presentato un piano d’azione triennale volto ad accelerare lo sviluppo di alta qualità delle apparecchiature a risparmio energetico, con l’obiettivo di promuovere nuovi motori di crescita ecologica e sostenere la transizione a basse emissioni di carbonio del Paese. Secondo il piano, pubblicato congiuntamente da diversi dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, la Cina si impegnerà a compiere progressi significativi nelle materie prime e nei componenti chiave per le apparecchiature a risparmio energetico dal 2026 al 2028 e a raggiungere standard di eccellenza a livello internazionale nell’efficienza delle principali apparecchiature, quali motori elettrici e trasformatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Strategie climatiche, transizione energetica, nuovo Piano energetico regionale: l'Emilia-Romagna a Key energyLe strategie per un nuovo Piano energetico regionale e il modello emiliano-romagnolo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), oltre a... Macron punta su un debito europeo per investimenti strategici: difesa, AI e transizione ecologica al centro del piano.Il Presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello per l'istituzione di un debito comune europeo, destinato a finanziare investimenti... RoadMap 3.0 _ Low-Carbon Manufacturing Technology Roadmap (Podcast) Contenuti e approfondimenti su Cina un piano per apparecchiature a... Temi più discussi: La Cina investe sulla scienza per guidare l’economia del futuro; In Cina il nuovo piano quinquennale accelera sulle rinnovabili; La Cina applicherà il piano tariffe zero con l’Africa; La sfida Usa alla Cina per il petrolio dell'Iran: cos'è il modello iracheno e perché preoccupa Pechino. Cina, un piano per apparecchiature a risparmio energetico e transizione ecologicaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha presentato un piano d’azione triennale volto ad accelerare lo sviluppo di alta ... iltempo.it Musk ha un nuovo piano. Vuole comprare attrezzature solari dalla Cina per $2,9 miliardiElon Musk torna a far parlare di sé con una scommessa miliardaria sull’energia solare. msn.com L’export italiano fa boom con la Cina. Ma è un'illusione ottica x.com Buongiorno a tutti da Antonio direttamente dalla Cina... Loredana - facebook.com facebook