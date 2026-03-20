Cina un piano per apparecchiature a risparmio energetico e transizione ecologica

Da ildenaro.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha annunciato un piano d’azione di tre anni che riguarda l’introduzione di apparecchiature a risparmio energetico e la promozione della transizione ecologica. Il programma, presentato a Pechino, si concentra su misure concrete per incentivare l’uso di tecnologie più efficienti e sostenibili. La proposta coinvolge vari settori e mira a ridurre il consumo energetico complessivo nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Oggi la Cina ha presentato un piano d’azione triennale volto ad accelerare lo sviluppo di alta qualità delle apparecchiature a risparmio energetico, con l’obiettivo di promuovere nuovi motori di crescita ecologica e sostenere la transizione a basse emissioni di carbonio del Paese. Secondo il piano, pubblicato congiuntamente da diversi dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, la Cina si impegnerà a compiere progressi significativi nelle materie prime e nei componenti chiave per le apparecchiature a risparmio energetico dal 2026 al 2028 e a raggiungere standard di eccellenza a livello internazionale nell’efficienza delle principali apparecchiature, quali motori elettrici e trasformatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Strategie climatiche, transizione energetica, nuovo Piano energetico regionale: l'Emilia-Romagna a Key energyLe strategie per un nuovo Piano energetico regionale e il modello emiliano-romagnolo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), oltre a...

Macron punta su un debito europeo per investimenti strategici: difesa, AI e transizione ecologica al centro del piano.Il Presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello per l'istituzione di un debito comune europeo, destinato a finanziare investimenti...

RoadMap 3.0 _ Low-Carbon Manufacturing Technology Roadmap (Podcast)

Video RoadMap 3.0 _ Low-Carbon Manufacturing Technology Roadmap (Podcast)

Contenuti e approfondimenti su Cina un piano per apparecchiature a...

Temi più discussi: La Cina investe sulla scienza per guidare l’economia del futuro; In Cina il nuovo piano quinquennale accelera sulle rinnovabili; La Cina applicherà il piano tariffe zero con l’Africa; La sfida Usa alla Cina per il petrolio dell'Iran: cos'è il modello iracheno e perché preoccupa Pechino.

Cina, un piano per apparecchiature a risparmio energetico e transizione ecologicaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha presentato un piano d’azione triennale volto ad accelerare lo sviluppo di alta ... iltempo.it

cina un piano perMusk ha un nuovo piano. Vuole comprare attrezzature solari dalla Cina per $2,9 miliardiElon Musk torna a far parlare di sé con una scommessa miliardaria sull’energia solare. msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.