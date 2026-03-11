Iran crisi petrolio e boom prezzi | sbloccate riserve per 400 milioni di barili

In Iran, le tensioni nel settore petrolifero continuano a influenzare i mercati globali. Dopo l’annuncio dello sblocco di riserve di 400 milioni di barili, si registra una nuova escalation dei prezzi del petrolio, che cresce in risposta alle minacce sulla chiusura dello Stretto di Hormuz. La situazione resta calda con un giorno di conflitto in corso nel paese.

