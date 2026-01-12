Puglia cielo affollato tra neve e meteorite Stamani allerta vento gelido fino a burrasca e mareggiate Temperature | nella notte a Celle di San Vito sfiorati i - 5 gradi Valle d' Itria a quota zero

Questa mattina in Puglia si registrano condizioni meteorologiche variabili, con vento gelido e mareggiate. Le temperature notturne hanno raggiunto i -5°C a Celle di San Vito e lo zero nella Valle d'Itria. Nella serata precedente, un boato nel barese ha attirato l’attenzione: si ipotizza che si tratti di un meteorite. La regione si trova sotto allerta per vento e condizioni marine avverse, in un contesto di eventi naturali complessi.

Nel tardo pomeriggio di ieri avvertito un boato nel barese. Un meteorite, hanno affermato varie fonti d’informazione. Stando a Puglia reporter, con tanto di immagine, caduto in zona di Casamassima. Il cielo pugliese in queste ore è piuttosto affollato, considerato che nelle zone collinari si è presentata anche la neve. È il caso del territorio della Valle d’Itria. Non una vera e propria nevicata ma a tarda sera, in particolare tra Martina Franca e Cisternino, la neve ha lasciato le sue tracce. Del resto (temperature delle ore 4) Alberobello e Locorotondo 0 gradi e Martina Franca 0,5. A proposito di freddo alla stessa ora della rilevazione Celle di San Vito faceva registrare nella zona di Orto di Zolfo -4,6 gradi (rilevazioni tratte da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

