Furto fallito | cassaforte abbandonata ladri in fuga senza bottino

Da ameve.eu 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto si conclude con ladri in fuga e una cassaforte abbandonata. Nella serata di venerdì 20 febbraio, intorno alle 22:30, alcuni malviventi hanno cercato di svaligiare la sede della Sda a Fiume Veneto, ma sono stati costretti a scappare senza portare via nulla. Durante l’assalto, hanno lasciato sul posto una cassaforte aperta e abbandonata. Le forze dell’ordine stanno analizzando i rilievi e le telecamere di sorveglianza.

Un furto maldestro e una cassaforte abbandonata: il racconto di un colpo fallito. Nella serata di venerdì 20 febbraio, intorno alle 22:30, una banda di ladri ha tentato un furto nella sede della Sda a Fiume Veneto. Dopo aver sfondato il portone con un furgone rubato, i malviventi hanno portato via una cassaforte, ma non sono riusciti ad aprirla e l'hanno abbandonata in aperta campagna. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili, mentre l'azienda rafforza le misure di sicurezza. Un piano ben congegnato, ma un ostacolo insormontabile. I ladri hanno agito con precisione: sfondato il portone sul retro dell'edificio, ignorato ogni altro oggetto di valore e concentrato l'attenzione sulla cassaforte.

