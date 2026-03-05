Dopo giorni di tensione e incertezza, BigMama è atterrata in Italia, tornando dal Medio Oriente. La cantante ha lasciato le zone di conflitto e si è imbarcata su un volo diretto verso casa. La sua ripresa è stata seguita da vicino da media e fan, che hanno testimoniato il suo arrivo nel paese. Ora si trova di nuovo nel territorio italiano.

Dopo giorni di tensione e incertezza, BigMama è finalmente rientrata in Italia. L’artista irpina era rimasta bloccata durante il viaggio di ritorno dalle Maldive quando il suo volo è stato improvvisamente dirottato a Dubai a causa dell’escalation militare tra Iran e Israele. Momenti di forte apprensione per la cantante, che nelle scorse ore aveva lanciato un appello sui social raccontando la paura vissuta durante il viaggio. “Sentiamo i missili sopra le nostre teste. Voglio tornare a casa“, aveva scritto, parole che in poche ore avevano fatto il giro del Paese, generando grande solidarietà tra fan e colleghi. Nella giornata di oggi il lieto fine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - BigMama rientra in Italia dopo la paura nei cieli del Medio Oriente

Caos nei cieli: migliaia di voli cancellati dopo l’escalation in Medio OrienteIl conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti immediati anche sul trasporto aereo globale.

Migliaia di voli cancellati, spazi aerei chiusi: cosa succede nei cieli del Medio OrienteIl caos più totale: tra voli cancellati e spazi aerei chiusi, l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran con la risposta di Teheran sta causando la...

BigMama rientrata in Italia da Dubai: la cantante atterrata a Bergamo con il volo organizzato dalla FarnesinaC'è anche BigMama tra gli italiani rientrati nelle scorse ore da Dubai. La rapper, seguendo le indicazioni della Farnesina, come ... msn.com

BigMama rientrata in Italia, era bloccata da giorni a Dubai(Adnkronos) - BigMama è rientrata da Dubai. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, ... vicenzareport.it

