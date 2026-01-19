Politiche giovanili | ammesso e finanziato il progetto della Provincia di Caserta

La Provincia di Caserta è stata ufficialmente ammessa e ha ricevuto il finanziamento nell’ambito del progetto “Province X Giovani”, un’iniziativa nazionale volta a sostenere le politiche giovanili. Questa opportunità permette all’ente di sviluppare e promuovere interventi rivolti ai giovani, favorendo il loro coinvolgimento e la crescita nel territorio. La partecipazione sottolinea l’impegno della Provincia nel creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle nuove generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta si conferma tra gli enti ammessi e finanziati nell’ambito dell’iniziativa nazionale “ Province X Giovani. Insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni ”, promossa dall’UPI e finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2024–2025. Con il progetto “ LA GENTILEZZA: percorsi di educazione socioaffettiva e di promozione della pro-socialità giovanile in provincia di Caserta ”, la Provincia di Caserta rientra nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati a livello nazionale, risultando l’unica provincia campana, insieme a Benevento, a ottenere il finanziamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Provincia di Lecco ha ottenuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, volto alla mappatura delle strutture forestali periurbane. L’obiettivo è analizzare rischi e resilienza legati ai cambiamenti climatici, contribuendo alla gestione sostenibile delle aree verdi. Il progetto, realizzato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27, mira a migliorare la tutela ambientale e la pianificazione territoriale nel territorio lecchese.

