Roma cinque nuove eco-chiese nelle periferie | il progetto della diocesi finanziato con l’8 per mille

A Roma, nelle periferie, nasceranno cinque nuove eco-chiese grazie ai fondi dell’8 per mille destinati alla diocesi e al cofinanziamento locale. Il progetto mira a creare spazi di incontro e spiritualità rispettosi dell’ambiente, contribuendo allo sviluppo delle comunità periferiche e promuovendo un’edilizia sostenibile. Questa iniziativa rappresenta un investimento nel patrimonio culturale e sociale della città, rafforzando il ruolo della Chiesa sul territorio.

Cinque nuove chiese sorgeranno nelle periferie di Roma grazie ai fondi dell’8 per mille destinati alla Chiesa cattolica e al cofinanziamento della diocesi. I nuovi edifici di culto verranno realizzati nei quartieri di Palmarola, Montespaccato, Cecchignola, Ostia e Morena, dove in quest’ultimo caso è previsto l’ampliamento della chiesa già esistente. L’iniziativa rientra nel “Programma nuove chiese” promosso dal Vicariato di Roma e punta a colmare una carenza storica di spazi adeguati in aree urbane spesso segnate da fragilità sociali. In molte di queste zone, fino a oggi, le attività pastorali e le celebrazioni religiose si sono svolte in locali di fortuna, come garage o piccoli appartamenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, cinque nuove eco-chiese nelle periferie: il progetto della diocesi finanziato con l’8 per mille Leggi anche: "A Nuvena" nelle chiese delle periferie catanesi Leggi anche: Al via nelle scuole il progetto “Eco-Police”: a Lanciano incontri con 400 studenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Roma cinque nuove eco-chiese in periferia. Il cardinale Reina: «Spazi per tutta la comunità»; A Roma verranno costruite cinque nuove chiese. E saranno ecologiche; Le nuove tasse turistiche da sapere prima di viaggiare in Europa nel 2026; Liguria, da Genova-Ventimiglia al Cinque Terre Express a Sestri Levante: più treni in arrivo per collegare la Regione. A Roma cinque nuove eco-chiese in periferia. Il cardinale Reina: «Spazi per tutta la comunità» - Saranno costruite e Palmarola, Montespaccato, Cecchignola, Ostia e Morena grazie alle donazioni raccolte con l'8 per mille ... msn.com

A Roma verranno costruite cinque nuove chiese. E saranno "ecologiche" - Grazie ai finanziamenti dell'8x1000 e della Diocesi di Roma, cinque quartieri periferici avranno finalmente un vero e proprio luogo di culto, abbandonando garage e scantinati ... romatoday.it

Periferie, cinque nuove chiese con il progetto Cei - Presentato il “Programma nuove chiese” alla presenza del cardinale Reina: «Adottata una strada nuova, più sostenibile ed economica». romasette.it

#Tg2000 - In arrivo a #Roma cinque nuove #chiese nelle periferie. Presentato il piano di intervento alla presenza del cardinale vicario Reina. #13gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

Nelle periferie di Roma la fede prende forma concreta Cinque comunità parrocchiali, vive e impegnate da anni nella liturgia, nella carità e nella vita pastorale, stanno per vedere realizzato un sogno atteso da tempo: una chiesa, una casa per la comunità. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.