Ciclista bloccato in zona impervia soccorritori lo raggiungono e lo portano in salvo

Alle 13.30 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Santa Sofia, vicino a Ronco Vecchio, per soccorrere un ciclista rimasto bloccato in un’area difficile da raggiungere. La squadra ha raggiunto il luogo e ha aiutato l’uomo a mettersi in salvo. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Una disavventura che si è conclusa a lieto fine. Alle 13.30 di oggi una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta nel comune di Santa Sofia, nei pressi della località Ronco Vecchio, per il soccorso di un ciclista che era rimasto bloccato in una zona impervia. Si trattava di un 51enne che era uscito per un'escursione in mountain bike quando avrebbe perso l’orientamento senza riuscire più a ritornare sul sentiero. Dopo più tentativi, avrebbe quindi contattato i soccorsi. Il personale operativo ha raggiunto la persona in difficoltà procedendo a piedi lungo i sentieri boschivi. Una volta stabilito il contatto e verificate le buone condizioni di salute, il ciclista è stato riaccompagnato in sicurezza fino al punto di stazionamento dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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