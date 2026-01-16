Neonato di due mesi non riesce più a respirare i carabinieri lo portano in ospedale con la gazzella | è salvo

Un neonato di due mesi, in difficoltà respiratoria, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dai carabinieri di Mercogliano, in provincia di Avellino. La famiglia si trovava bloccata nel traffico e ha richiesto assistenza immediata. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il bambino è stato messo in salvo e sta ricevendo le cure necessarie.

La vicenda a Mercogliano, nella provincia di Avellino: il bimbo e la sua famiglia erano bloccati nel traffico. I carabinieri, resisi conto della gravità della situazione, hanno accompagnato il neonato in Pronto Soccorso.

