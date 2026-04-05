Dopo la vittoria per 5-2 contro la Roma, l'allenatore dell'Inter ha commentato la partita sottolineando che si è trattato di una vittoria di squadra matura. Ha anche menzionato la presenza di un clima tossico all’interno del gruppo, affermando che tutti sono responsabili e che è necessario cambiare l’approccio. Le sue parole sono arrivate in conferenza stampa, dove ha analizzato l’andamento della gara e i problemi interni alla squadra.

Il miglior modo per risorgere. L'Inter rifila cinque gol alla Roma nel giorno di Pasqua e Chivu se la ride soddisfatto. Abbraccia Barella dopo il gol, ritrova un Lautaro sempre più capocannoniere con 16 gol e applaude all'uscita di Bastoni insieme a tutto San Siro e attende sereno il Napoli-Milan di Pasquetta tifando per un pari: il momentaneo +9 sui rossoneri lo tiene al sicuro. "Siamo felici e soddisfatti - ha raccontato a Dazn nel post partita -, vincere oggi era importante. Sono felice per Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Dumfries, ma vale anche lo stesso per Luis Henrique, Diouf, Frattesi e quelli che oggi non sono scesi in campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Vittoria da squadra matura. Clima tossico? Tutti colpevoli, va cambiato l'approccio"

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Una vittoria di carattere, di squadra, di voglia. Una vittoria da Playoff. È quello di cui avevamo bisogno. Siamo pronti! x.com