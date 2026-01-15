Nella chiesa ortodossa di Pescara l' ultimo saluto alla giovane mamma morta in un incidente sulla A25

Oggi si svolge a Pescara l'ultimo saluto a Sidonia Nicoleta Paun, 36 anni, residente a Montesilvano. La giovane mamma, di origini rumene, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla A25 il 10 gennaio. La cerimonia si tiene nella chiesa ortodossa della città, offrendo l'occasione per un momento di commozione e ricordo.

E' il giorno dell'ultimo saluto a Sidonia Nicoleta Paun, la giovane mamma 36enne di origini rumene residente a Montesilvano deceduta a seguito di un incidente sulla A25 il 10 gennaio. I funerali della donna che lavorava come barista nella città costiera, si svolgeranno oggi, 15 gennaio, nella.

