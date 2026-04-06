Chiara Ferragni in tv | la novità in arrivo e quella proposta rifiutata perché non corrisponde ai suoi progetti

Recentemente, Chiara Ferragni ha annunciato una novità in arrivo in televisione, anche se ha rifiutato una proposta perché non in linea con i suoi progetti futuri. Dopo il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata relative a due campagne pubblicitarie di prodotti alimentari, si sta concentrando su nuove collaborazioni nel settore della moda. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’opportunità televisiva né sulle ragioni del rifiuto.

Il rilancio della carriera dell'influencer dopo il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata legate ai casi del pandoro Balocco Con il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata legate ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, per Chiara Ferragni si è aperta una nuova fase della sua vita professionale che, oltre a comprendere già collaborazioni con alcuni brand della moda, potrebbe riguardare in futuro anche il mondo della tv. All'imprenditrice, infatti, starebbero arrivando delle proposte televisive, da lei analizzate con attenzione. A raccontarlo è Santo Pirrotta su Vanity Fair, dove riporta il dettaglio di un no espresso nell'ottica della ricostruzione della sua carriera. 🔗 Leggi su Today.it

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