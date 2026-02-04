Nuova serie tv su Chiara Ferragni? Ecco perché forse non la vedremo mai nonostante l’offerta generosa

Chiara Ferragni potrebbe non partecipare alla nuova serie tv che la riguarda, nonostante l’offerta allettante. Dopo la proscioluzione nel caso Pandorogate, la influencer torna a concentrarsi sui suoi progetti e sulla sua immagine pubblica, lasciando forse da parte l’idea di una serie televisiva dedicata a lei. La decisione finale sembra ancora incerta, ma i segnali indicano che potrebbe preferire mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori televisivi.

Dopo essere stata prosciolta per il Pandorogate, Chiara Ferragni sta tornando alla sua vita di imprenditrice, influencer e corteggiatissima testimonial. E la corte gliela fanno anche le piattaforme tv. Stando a quanto rivela Chi, Netflix ha iniziato un vero e proprio pressing su Ferragni per realizzare una docuserie a lei dedicata. Il compenso offerto sarebbe di quelli da fare girare la testa ma l’ex moglie di Fedez non avrebbe ancora preso una decisione. Mettersi di nuovo a nudo dopo gli ultimi due difficilissime anni in cui le è stato spezzato il cuore e pure il suo impero commerciale ha subito un deciso spezzatino, è forse troppo per lei. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Chiara Ferragni torna a dedicarsi alla sua vita di influencer e imprenditrice, dopo essere stata prosciolta nel caso Pandorogate.

Netflix ha fatto un’offerta da milioni di euro a Chiara Ferragni, ma ancora non ha deciso se accettare.

