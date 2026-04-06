Chiara Ferragni dice no a The Traitors 2 non è disposta a svendersi al genere dei reality

Chiara Ferragni ha deciso di non partecipare alla seconda stagione di The Traitors, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi, vinto lo scorso anno da Giuseppe Giofrè. La influencer ha dichiarato di non essere disposta a

Chiara Ferragni dice no a The Traitors 2, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi che lo scorso anno ha incoronato Giuseppe Giofrè. Intanto il format prova a sbarcare su Rai2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni si rifà il look e torna al suo colore naturale: “Lo amo”Nuovo hair look per Chiara Ferragni, che ha mostrato subito i capelli sui social a fan e follower: è tornata al suo colore naturale.

Ritorno di Chiara Ferragni: tra docu-serie e no ai realityChiara Ferragni sta pianificando un ritorno mediatico attraverso un progetto documentaristico su una piattaforma di streaming e la valutazione di...

Temi più discussi: Il ritorno di Belén all’Isola, niente tradimenti per Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio in Versilia; Chiara Ferragni lancia una linea skincare; Chiara Ferragni innamorata: Sembrano la prima cotta; Chiara Ferragni innamorata di Josè Hernandez: Due 14enni alla prima cotta.

Chiara Ferragni respinge The Traitors Italia 2 dopo lunga valutazioneThe Traitors Italia 2, il no di Chiara Ferragni e cosa cambia La seconda stagione di The Traitors Italia, reality di Prime Video girato in Europa e at ... assodigitale.it

Chiara Ferragni in tv: la novità in arrivo e quella proposta rifiutata perché non corrisponde ai suoi progettiIl rilancio della carriera dell'influencer dopo il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata legate ai casi del pandoro Balocco ... today.it

#ChiaraFerragni contattata per la prossima edizione di #TheTraitors Il reality di Amazon Prime Video The Traitors ha avuto grande successo e ora si sta preparando la seconda edizione. Secondo quanto riporta #SantoPirrotta, nella newsletter di #VanityFair, l facebook