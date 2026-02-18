Sonia Bruganelli e la presunta frecciata a Lucio Presta | L' ossessione è la difesa di chi non è stato scelto

Sonia Bruganelli ha pubblicato un messaggio sui social che molti interpretano come una frecciata a Lucio Presta. La causa di questa tensione sembra essere il suo coinvolgimento nel mondo dello spettacolo e le accuse di tradimento rivolte a Bonolis, suo ex marito. Bruganelli ha scritto che “l’ossessione è la difesa di chi non è stato scelto”, parole che alcuni collegano a Presta, suo ex collaboratore. Nei commenti, molti notano come questo intervento arrivi in un momento di polemiche tra le due figure. La frase ha suscitato diverse reazioni online.

Bonolis, scrive Presta nel nuovo libro, reduce dalla separazione con Bruganelli avrebbe cominciato a considerare l’ipotesi di tornare in Rai, come gli suggeriva il suo agente. Ma Sonia non sarebbe stata d’accordo: se Bonolis fosse passato al servizio pubblico, spiega Presta, lei non avrebbe più potuto produrre i suoi programmi, con evidenti perdite economiche. A quel punto Bruganelli, per screditare Lucio agli occhi dell'ex marito, avrebbe mentito a Bonolis, rivelandogli di averlo tradito proprio con Presta. L'agente avrebbe immediatamente negato la ricostruzione di Sonia, facendo a Bonolis l’elenco dei presunti amanti della moglie: «Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

