Kate Middleton l’abito che Valentino creò per lei ma che non ha mai indossato

Kate Middleton avrebbe dovuto indossare un elegante abito creato da Valentino Garavani, ma per motivi sconosciuti non si è mai concretizzata questa scelta. La storia di questo abito rimane un esempio di progetti mai realizzati, che catturano comunque l’attenzione degli appassionati di moda e delle cronache reali. Un’occasione mancata che arricchisce il racconto delle collaborazioni tra stilisti e membri della famiglia reale.

Kate Middleton ha perso l'opportunità di indossare un magnifico abito che Valentino Garavani aveva disegnato apposta per lei. La Principessa del Galles fece un'altra scelta e quel bozzetto è rimasto nell'archivio della Maison senza mai concretizzarsi in un vestito. Kate Middleton, l'abito da sposa di Valentino. Il 29 aprile 2011 Kate Middleton convolò a nozze con William. Il loro fu il primo grande Royal Wedding dopo quello di Carlo e Diana nel 1981. Quell'anno non si parlava d'altro, cercando di scoprire in anteprima ogni dettaglio di quel matrimonio. Oggetto di massimo interesse era ovviamente l'abito da sposa di Kate.

