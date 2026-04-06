Ceriano la Pasqua si colora con le Uncinettine | addobbi fatti a mano nel cuore del paese

A Ceriano Laghetto, la tradizione pasquale si arricchisce di decorazioni realizzate a mano da un gruppo di appassionati, chiamato le “Uncinettine”. Le loro creazioni, che abbelliscono il centro del paese, sono state sistemate per le festività e rappresentano un modo originale di celebrare la primavera e la ricorrenza. La presenza di queste decorazioni artigianali ha attirato l’attenzione dei residenti e dei visitatori che si sono fermati ad ammirarle.

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