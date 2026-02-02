Sfilano i carri a Castelnovo Il ’Carnevale del Castlein’ colora le vie del paese

Sfilano i carri a Castelnovo. Il Carnevale del Castlein ha preso il via con un sole timido, ma sufficiente a illuminare il centro storico del paese. Le vie si sono riempite di colori, musica e maschere, mentre i grandi carri, preparati con fatica da mesi dai volontari delle scuderie, hanno fatto il loro ingresso. La gente si è radunata per vedere le mascherate e vivere una giornata di festa, con sorrisi e allegria che hanno riempito le strade.

Un sole, seppur pallido, ha accolto l'esordio del Carnevale del Castlein, storica manifestazione di Castelnovo Sotto, con il centro storico del paese che si è animato di colori, maschere, sorrisi, ma soprattutto dei grandi carri e delle mascherate realizzate in mesi di lavori dai tanti volontari delle varie scuderie. Come sempre la festa è iniziata con la breve sfilata con il gonfalone rimasto per un anno nelle mani della scuderia 'Club 69 Classe 96', vincitrice dell'edizione 2025 del Carnevale. Poi sul palco la consegna delle chiavi della città, che rappresentano il governo del paese, passate dal sindaco Francesco Monica al personaggio simbolo della manifestazione, il Castlein.

