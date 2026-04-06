Cerchietto a fascia il dettaglio anni Novanta tornato in auge con la serie Love Story

Negli ultimi mesi, il cerchietto a fascia, un accessorio molto popolare negli anni Novanta, è tornato in auge, apparendo frequentemente sulle passerelle e nelle strade. Questo dettaglio semplice e versatile sta conquistando di nuovo l’attenzione di stilisti e appassionati di moda, che lo scelgono per completare diversi look. La sua riscoperta, collegata anche alla serie televisiva “Love Story”, ha portato il cerchietto a fascia al centro delle tendenze attuali.

Negli ultimi mesi, un accessorio tanto semplice quanto iconico è tornato a dominare le passerelle e lo street style: il cerchietto a fascia. Minimalista, elegante, apparentemente senza sforzo, ma con una forte identità, questo dettaglio anni ’90 sta vivendo una nuova stagione di gloria, sospinto da una rinnovata ossessione per l’estetica pulita e sofisticata. A guidare la tendenza è un’immagine ben precisa: quella di una femminilità discreta, raffinata, quasi sussurrata. È impossibile non pensare ai look essenziali e impeccabili che hanno definito un’epoca: tailleur perfettamente tagliati, palette neutre, capelli raccolti con naturalezza e, appunto, fermati da una fascia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cerchietto a fascia, il dettaglio anni Novanta tornato in auge con la serie “Love Story” Leggi anche: Love Story ha la migliore colonna sonora anni '90 creata per una serie tv “Ecco com’era davvero lavorare con Carolyne Bessette da Calvin Klein negli anni ’90”: le ex dipendenti raccontano su TikTok i retroscena dopo la serie cult Love StoryDivieto assoluto di rivolgere la parola o persino lo sguardo al fondatore Calvin Klein, ma anche la smentita categorica delle vecchie voci che... Si parla di: Da quello tartarugato di Carolyn Bessette alle passerelle della Primavera 2026: è cerchietto mania; Carolyn Bessette: file lunghissime a New York per avere il suo cerchietto. Carolyn Bessette: file lunghissime a New York per avere il suo cerchiettoUn modello da 40 dollari prodotto da sempre in esclusiva per un negozio della Grande Mela. Oggi preso d'assalto per poter avere un pezzo ... corriere.it