Love Story ha la migliore colonna sonora anni ' 90 creata per una serie tv

Da gqitalia.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Love Story è una serie che conosce bene il valore dei dettagli. Ideata da Connor Hines e prodotta da Ryan Murphy, affronta il compito delicato di colmare le lacune nella storia d’amore tra JFK Jr. e Carolyn Bessette: un matrimonio insieme privatissimo e inevitabilmente pubblico, bersaglio di speculazioni infinite, immortalato in migliaia di fotografie ma quasi privo di video. Il materiale di partenza, una biografia di Bessette del 2024 e una vasta collezione di articoli sensazionalistici dei tabloid, viene così trasformato in una sorta di rievocazione storica. Questo significa far indossare a Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly ogni singolo strato degli abiti sgualciti e fuori stagione che John e Carolyn portavano durante un celebre litigio a Battery Park. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

love story ha la migliore colonna sonora anni 90 creata per una serie tv
© Gqitalia.it - Love Story ha la migliore colonna sonora anni '90 creata per una serie tv

Articoli correlati

“Ecco com’era davvero lavorare con Carolyne Bessette da Calvin Klein negli anni ’90”: le ex dipendenti raccontano su TikTok i retroscena dopo la serie cult Love StoryDivieto assoluto di rivolgere la parola o persino lo sguardo al fondatore Calvin Klein, ma anche la smentita categorica delle vecchie voci che...

Leggi anche: La love story più triste degli anni ’90 torna virale: perché TikTok è invaso dagli edit della coppia americana

Approfondimenti e contenuti su Love Story

Temi più discussi: Frankenstein_diptych (love story + history of hate) di Motus: il mostro siamo noi; La nuova serie Disney+ su Kennedy Jr. e Bessette ha un'inesattezza su come si sono conosciuti; In Love Story il costumista Rudy Mance ha voluto rispettare il periodo storico rendendolo interessante per il pubblico di oggi; Love story | A cena a New York, ispirati da John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

love story love story ha laIn Love Story il costumista Rudy Mance ha voluto «rispettare il periodo storico rendendolo interessante per il pubblico di oggi»Riportare in vita la coppia Kennedy-Bessette sul piccolo schermo sarebbe potuto essere un disastro. Ma questo senza considerare il talento di Rudy Mance, costumista di Love Story, la cui attenzione ai ... gqitalia.it

LOVE STORY | La serie che va oltre l’amore tra JFK Jr. e Carolyn BessetteLa serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette racconta anche la pressione mediatica sulla famosa coppia americana ... ilsussidiario.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.