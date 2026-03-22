Love Story è una serie che conosce bene il valore dei dettagli. Ideata da Connor Hines e prodotta da Ryan Murphy, affronta il compito delicato di colmare le lacune nella storia d’amore tra JFK Jr. e Carolyn Bessette: un matrimonio insieme privatissimo e inevitabilmente pubblico, bersaglio di speculazioni infinite, immortalato in migliaia di fotografie ma quasi privo di video. Il materiale di partenza, una biografia di Bessette del 2024 e una vasta collezione di articoli sensazionalistici dei tabloid, viene così trasformato in una sorta di rievocazione storica. Questo significa far indossare a Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly ogni singolo strato degli abiti sgualciti e fuori stagione che John e Carolyn portavano durante un celebre litigio a Battery Park. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Love Story ha la migliore colonna sonora anni '90 creata per una serie tv

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